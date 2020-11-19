︎ :
.
حلت المملكة في المركز الـ 16 في ترتيب الناتج المحلي ضمن دول مجموعة العشرين عام 2019م، والتي تعقد قمتها برئاسة المملكة يومي السبت والأحد القادمين 21-22 نوفمبر.
وتتصدر الولايات المتحدة اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 21.44 تريليون دولار، تليها الصين بـ14.14 تريليون دولار، ثم اليابان بـ 5.15 تريليون دولار.
وجاء الناتج المحلي للدول على النحو التالي:
أمريكا 21.44 تريليون دولار
الصين 14.14 تريليون دولار
اليابان 5.15 تريليون دولار
ألمانيا 3.86 تريليون دولار
الهند 2.94 تريليون دولار
المملكة المتحدة 2.74 تريليون دولار
فرنسا 2.71 تريليون دولار
إيطاليا 1.99 تريليون دولار
البرازيل 1.85 تريليون دولار
كندا 1.73 تريليون دولار
روسيا 1.70 تريليون دولار
كوريا الجنوبية 1.63 تريليون دولار
أستراليا 1.38 تريليون دولار
المكسيك 1.27 تريليون دولار
إندونيسيا 1.11 تريليون دولار
السعودية 793 مليار دولار
تركيا 743 مليار دولار
الأرجنتين 445 مليار دولار
جنوب أفريقيا 359 مليار دولار
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر مع انعقاد القمة برئاسة المملكة.. تعرف على الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.