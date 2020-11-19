“الحصيني”: أمطار وبرد على أجزاء من المملكة.. وهذا تأثير الحالة المدارية

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من المملكة على مدار اليومين المقبلين حالة جوية ممطرة، على أن تتفاوت تلك الأمطار من خفيفة إلى غزيرة.
وأوضح الحصيني، أن نطاق تأثير الحالة الممطرة سيكون على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، والباحة وعسير وجازان وشمالي القصيم والشرقية، مصحوبة بحبات برد على أملج وينبع والعيص وبدر ورابغ.
ولفت إلى أن تأثير الحالة المدارية على المملكة سيكون بطريق غير مباشر، وذلك بضخ الرطوبة إلى داخل المملكة.
Source akhbaar24.argaam
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