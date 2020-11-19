︎ :
.
كشفت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، عن «سلوك مَعيب» تتبعه قطر في التحايل على ملف الحقوق المهدرة للعمال الوافدين، وقالت المنظمة إن قطر لم تطبق إصلاحات تحسين أوضاع العمال التي تعهدت بها بالكامل.
ورغم تعهد قطر بتنفيذ سلسلة إصلاحات لتسهيل حرية التنقل ووضع حد أدنى جديد للأجور، ومعاقبة أصحاب الأعمال المسيئين؛ فإن السلطات القطرية المعنية تؤمن لهم عملية الإفلات من العقاب.
وقالت ريجينا سبوتيل (خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو بألمانيا): «سنرحب بالإصلاحات إذا تم تنفيذها بشكل صحيح؛ لأنها ستزيل العديد من الجوانب التي بها إشكاليات، لكن (التنفيذ مَعيب وفاتر)».
وقالت المنظمة إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم مواطن الضعف للعمال، مشيرةً إلى أن القيود المفروضة على الحركة، على سبيل المثال، جعلت من الصعب على العمال السعي إلى الحصول على العلاج إذا كانوا مرضى.
ونبهت سبوتيل إلى أنه «لولا كأس العالم (مونديال 2022)، لما كان تغير شيء.. هناك الكثير الذي يتعين القيام به.. قطر لا تزال بحاجة إلى التأكد من عدم حدوث ممارسات ذات الصلة بالكفالة، لا سيما مصادرة جوازات سفر العمال».
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تتحايل على حقوق العمال.. ومنظمة العفو الدولية: «سلوك مَعيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.