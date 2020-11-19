︎ :
.
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم، بياناً جديداً حول قضية اختفاء المواطن عبدالله خالد العياشي الشريف، الذي فُقِد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين، موضحة أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين.
وقالت السفارة: وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول القضية.
وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية، فيما يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى.
وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن “عبدالله”، وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في الفلبين:البحث مازال جاري عن المواطن “الشريف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.