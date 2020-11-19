القيادة تهنئ رئيس غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة .
وقال الملك المفدى : “يسرنا تهنئة فخامتكم بمناسبة فوزكم بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا ، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الشقيقين.
راجين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الغيني الشقيق دوام التقدم والازدهار”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لولاية رئاسية ثالثة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة ، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق”.
Source almnatiq
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