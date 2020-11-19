سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مطالبة أعضاء بملتقى الحوار الليبي الذي عقد بتونس الأيام الماضية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتحقيق في أنباء وجود فساد مالي وشراء لأصوات بعض الأعضاء داعين البعثة إلى تعليق عضوية من يثبت تورطه في هذه القضية.

وأشارت إلى استقبال القائد العامة للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة، موضحة تأكيد وفد الحساونة أهمية دور الجيش الوطني في حماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية، منوهًا بجهود القيادة العامة وما تحاول فعله لإحلال السلام ولمّ شمل المؤسسة العسكرية في كل مناطق البلاد .

وتناولت لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، وقائد عملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط الأدميرال فابيو أغوستيني، وتم بحث إمكانية إعادة المفاوضات حول اتفاقية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في المجالات المختلفة.

وتطرقت إلى توقيع وزير الداخلية فتحي باشا لاغا مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمنية فرنسية متخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، وذلك لتعزيز التعاون في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.

ونوهت إلى مناقشة وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المرتقب، الجمعة، سبل تأمين استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحة أن الاتحاد ما يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة التي أشرفت على توقيع اتفاق بالخصوص في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي .

ونقلت صحف ليبيا ترحيب وزارة الخارجية الإسبانية بما تم التوصل إليه في ملتقى الحوار الليبي بتونس والذي نتج عنه الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من عام 2021، مبينة حثت مدريد المشاركين بالمنتدى على الإبقاء على روح الإجماع في الجلسات القادمة، من أجل الوصول إلى اتفاقات تُعنى بإعداد تلك الانتخابات وغيرها من القرارات الحيوية.

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