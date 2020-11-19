السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3918 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 3918 إصابة جديدة بفيروس

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

// انتهى //

06:12ت م

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مكسيكو سيتي 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 3918 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و15071 والوفيات إلى 99528.ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.// انتهى //06:12ت م0013

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