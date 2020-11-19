السعودية اليوم / البرازيل تسجل 34091 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن البلاد سجلت 34091 إصابة جديدة بفيروس

وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، خمسة ملايين و945 ألف و849 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 167455​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض من الفيروس.

// انتهى //

06:08ت م

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موسكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن البلاد سجلت 34091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 756 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) خلال 24 ساعة الماضية.وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، خمسة ملايين و945 ألف و849 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 167455​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 5.4 ملايين مريض من الفيروس.// انتهى //06:08ت م0012

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