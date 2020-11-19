السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية و قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة

، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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