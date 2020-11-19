السعودية اليوم / موريتانيا تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 03 ربيع الأخر 1422 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 16 إصابة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 10 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 167 حالة وفاة.

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04:00ت م

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نواكشوط 03 ربيع الأخر 1422 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 10 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 167 حالة وفاة.// انتهى //04:00ت م0242

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