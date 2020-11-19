شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شخص يبصق على مشاعل الجلعود في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):خرجت المواطنة مشاعل الجلعود، في مقطع فيديو، تشكو تعرضها للاعتداء اللفظي والبصق أثناء شراء قهوة في حائل، مؤكدة أنه موقف لا يمكن محوه من الذاكرة.
وقالت الجلعود، إن أحد الأشخاص قام بخلع الكمامة وبصق عليها، وسط أزمة فيروس كورونا، أثناء شراءها القهوة.
وأشارت إلى تعرضها للتعدي اللفظي في أماكن أخرى بحائل، موضحة أنهم رفضوا بيع القهوة لها، وسحبوا " المنيو " .
وأضافت: " أنا ما راح أنسى ما حدث لي في حائل، واشتكيت الشرطة، وعداني العيب " .
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