شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح حقيقة تنظيف الخل وزيت الزيتون للشرايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على سؤال بخصوص وضع الخل مع زيت الزيتون على سلطة خضراء لتنظيف الشرايين.

وأكد النمر، أنه لا صحة لتلك المعلومة نهائيًا، ولا يوجد لها دليل علمي.

وفي سياق منفصل، عدد النمر فوائد الجنزبيل، موضحا أنه يُدْفِئ في الشتاء، ويخفض الدهون الثلاثية، ويخفض الكلسترول الضار، ويرفع الكلسترول الحميد.