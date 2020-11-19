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دبلوماسيون أجانب

يشيدون بالسعودية

???????????????????????? سفير كوريا الجنوبية:????????

لقد أظهرت قدرة كبيرة في توحيد العالم لمجابهة كورونا سفير اليابان: ????????

السعوديون قاموا بعمل عظيم بقيادة استثنائية لمجموعة العشرين في ظل جائحة كوفيد 19 سفير الأرجنتين: ????????

ما فعلته السعودية في قيادة العشرين لمواجهة كورونا كان عظيمًا وأرسى دعائم التضامن بشكل كبير





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