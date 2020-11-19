︎ :
.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية أن يشمل دعم الضمان الاجتماعي صرف أجهزة طبية للطفل.
وجاء توضيح الوزارة رداً على شكوى مواطنة من عدم تمكنها من صرف سماعة طبية لطفلها الذي يعاني من صم أحادي، رغم أنه مسجل في الضمان.
وقالت إنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاماً بشرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل، مبينة أن صرف السماعة عن طريق التأهيل الشامل فقط.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هل يشمل الضمان الاجتماعي صرف أجهزة الطفل الطبية؟..”الموارد البشرية” توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.