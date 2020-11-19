هل يشمل الضمان الاجتماعي صرف أجهزة الطفل الطبية؟..”الموارد البشرية” توضح

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى إمكانية أن يشمل دعم الضمان الاجتماعي صرف أجهزة طبية للطفل.

وجاء توضيح الوزارة رداً على شكوى مواطنة من عدم تمكنها من صرف سماعة طبية لطفلها الذي يعاني من صم أحادي، رغم أنه مسجل في الضمان.

وقالت إنه يمكن الاستفادة من معاش الضمان من عمر 18 إلى 59 عاماً بشرط وجود تقرير طبي يثبت العجز الدائم أو المؤقت عن العمل، مبينة أن صرف السماعة عن طريق التأهيل الشامل فقط.

Source akhbaar24.argaam

