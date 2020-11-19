فيديو.. خدمة تساعدك في البحث عن وظيفة ومعرفة مسميات الوظائف الحكومية والمهارات المطلوبة لها

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أوضح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، أن خدمة “نظام دليل تصنيف الوظائف” تساعد على معرفة مسميات الوظائف الحكومية، والوصف الوظيفي لها، إضافة للمهارات المطلوبة لهذه الوظائف. والخدمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتيح البحث عن وظائف وفرص عمل في مجالات عديدة. كما تتيح الخدمة للباحثين عن وظيفة إضافة مؤهلاتهم في الموقع لتظهر لهم المجالات الوظيفية التي تقبل هذه المؤهلات، كما تحدد على أي مستوى تكون الوظيفة، إضافة إلى إتاحة المعلومات حول البرامج الإعدادية ووصف الوظيفة. Source akhbaar24.argaam





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