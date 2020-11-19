“مصادر”: طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة ومنها “الإخوان”

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كشفت مصادر عن أنه صدرت توجيهات رسمية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر، وكذلك التحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وبيّنت المصادر أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات. Source sabq





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