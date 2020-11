سيسكو تعلن 5 برامج تدريبية مجانية مكثفة عن بعد بالتقنية وريادة الأعمال

︎ :

تعلن شركة سيسكو العالمية عن استمرار التقديم في (5) برامج تدريب عن بعد (مجاناً) عبر (أكاديمية سيسكو الافتراضية) في مجالات التقنية وإدارة الأعمال، بمجموع (245) ساعة في المجالات التالية:

1- مقدمة في الأمن السيبراني – 15 ساعة (Introduction to Cybersecurity)

2- مقدمة في إنترنت الأشياء – 20 ساعة (Introduction to Internet of Things)

3- ريادة الأعمال – 70 ساعة (Entrepreneur)

4- أساسيات البرمجة بلغة البايثون – 70 ساعة (Programming Essentials in Python)

5- أساسيات لينكس – 70 ساعة (Linux Essentials)

المميزات:

– التقديم متاح للجميع مجاناً.

– تتوفر الدورة بعدة لغات بما فيها (اللغة العربية).

– الدورات مناسبة للمبتدئين في المجالات المحددة.

– إمكانية التواصل وطرح الأسئلة والتفاعل مع المعلمين والطلاب.

– الحصول على شهادة إتمام عند الإنتهاء من الدورة.

نبذة عن شركة سيسكو:

سيسكو (Cisco) شركة أمريكية عالمية متعددة الجنسيات تعتبر الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية، إستفادت الشركة من طفرة الانترنت لتصبح أحد أكبر شركات تقنية المعلومات من ناحية المعاملات والقيمة السوقية، قامت الشركة منذ تأسيسها بالاستحواذ على حوالي 100 شركة أخرى في مجال الاتصالات، كما ترعى سيسكو خط تقنية المعلومات بشهادات فنية لمنتجاتها على عدة مستويات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الدورة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: https://bit.ly/39YNn0g

Source wadhefa