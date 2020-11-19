الهيئة السعودية للبيانات تعلن وظائف تقنية شاغرة للرجال والنساء بالرياض

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تعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظائف تقنية للرجال والنساء في مدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس الوثوقية (Reliability Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، تقنية معلومات، أمن معلومات، نظم معلومات) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة النظم والعمليات.

الوصف الوظيفي: إدارة تطبيقات البرامج والخدمات وأنظمة التشغيل بما في ذلك دعم البنية التحتية وإدارة منصة تحليلات البيانات الضخمة والخدمات والحلول.

– مهندس بيانات أول (Senior Data Architect)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تصميم البيانات من البداية إلى النهاية وتطوير أنظمة البيانات المفاهيمية والمنطقية وتحسينها والإشراف عليها.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– توفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3dqknSd

Source wadhefa

