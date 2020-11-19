شركة الاتصالات السعودية تعلن وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

– محلل أعمال (Business Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (تقنية معلومات، نظم معلومات إدارية، هندسة اتصالات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– مشرف تنقيب البيانات (Data Mining Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تحليل الأعمال وتقارير الأعمال.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

نبذة عن شركة الاتصالات السعودية:

شركة الاتصالات السعودية وتعرف اختصاراً بإسم (STC) هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة بمرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2002م كشركة سعودية مساهمة وفي عام 2003م أدرجت الشركة 30% من أسهمها في سوق الأسهم السعودي والذي عُرف بأكبر اكتتاب في الأسواق المالية العربية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2IRxv7C

Source wadhefa

