السعودية اليوم / مصرع عشرة أشخاص إثر انقلاب قارب في بحيرة أوسينجي بكينيا



نيروبي 03 ربيع الأخر 1442ت هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا، فيما يوجد عشرة آخرون في عداد المفقودين، وذلك على إثر انقلاب قارب في بحيرة أوسينجي الواقعة بمقاطعة سيايا الكينية.

وأوضح رئيس شرطة مقاطعة سيايا فرانسيس كولي أنه كان على متن القارب الذي كان يحمل بضائع من أوغندا، 20 شخصًا، بمن فيهم أفراد الطاقم، مضيفًا أن القارب انقلب بسبب الظروف المناخية غير المواتية.

وقال كولي إنه تم انتشال عشر جثث حتى الآن، فيما يجري البحث عن البقية، مسجلاً أن عمليات الإنقاذ تواجه في الوقت الراهن ظروفًا مناخية سيئة.

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03:51ت م

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