السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 03 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا 152 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 65 ألفًا و 457 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و 163 حالة وفاة.

// انتهى //

03:41ت م

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ابوجا 03 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 65 ألفًا و 457 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند ألف و 163 حالة وفاة.// انتهى //03:41ت م0240

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