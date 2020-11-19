السعودية اليوم / مصر تسجل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة



القاهرة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى بيان له اليوم بخروج 133 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101421 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.

//انتهى//

02:00ت م

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القاهرة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 14 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى بيان له اليوم بخروج 133 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101421 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.//انتهى//02:00ت م0230

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