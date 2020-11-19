شكرا لقرائتكم خبر عن السلمي.. رئيساً لمجلس قيادات مدارس جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رشح أعضاء مجلس القيادات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة القائد التربوي طلال بن حضيض السلمي رئيساً لمجلس القيادات المدرسية بتعليم جدة، والذي يضم في عضويته 24 قائدا وقائدة مدرسية لمدارس التعليم.
السلمي يعد من القيادات التعليمية المميزة، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة على صعيد تعليم جدة ووزارة التعليم.
كما تم ترشيح القائدة منى الغامدي نائبة لرئيس المجلس، والقائدة فايزة الزايدي أمينة للمجلس.
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