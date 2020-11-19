شكرا لمتابعة خبر عن رياح وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة. وتضمنت الحالة نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

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