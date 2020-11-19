بالفيديو..لحظة اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية اطلقت باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مشاهد لحظة اعتراض قوات التحالف لطائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، أمس الأربعاء. وثقت مشاهد لحظة اعتراض قوات التحالف لطائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، أمس الأربعاء. وأظهرت اللقطات الدقة العالية في رصد وتدمير الطائرة التي استهدفت بها المليشيا الإرهابية، الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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