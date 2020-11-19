الدولار يهبط لليوم الـ5 على التوالي

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تراجع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي أمس الأربعاء، منخفضًا إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، وسط هيمنة التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاح رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس وفرض قيود اقتصادية أشد في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وأظهرت السوق بعض الشهية للمخاطرة، في ظل مكاسب للعملات التي ترتفع وسط أجواء التفاؤل مثل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية.

وأعلنت فايزر أن النتائج النهائية للاختبارات المتقدمة على لقاحها لمرض كوفيد-19 أظهرت فعالية بنسبة 95 بالمئة، مما أشاع الارتياح في سوق أنهكتها الجائحة، وقبل ذلك كشفت موردنا عن بيانات أولية للقاحها تُظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمئة.

لكن عدد الوفيات اليومية العالمية بفيروس كورونا بلغ عشرة آلاف و816 يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لأرقام جمعتها “رويترز”، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق. وسجلت الولايات المتحدة، البلد الأشد تضررًا في العالم، نحو 11.38 مليون إصابة و248 ألفًا و574 وفاة منذ بداية الجائحة. Source almnatiq





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