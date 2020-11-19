جوجل تدخل مجال البنوك لمنافسة ‏Venmo

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أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن خطوة جديدة تسمح لها بالتعمق أكثر في مجال التمويل الاستهلاكي، ومنافسة خدمات شهيرة في هذا المجال، مثل: (فينمو) Venmo.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إنها ستسمح للمستخدمين بفتح حسابات بنكية، ودفع الأموال للأصدقاء، وإدارة الميزانيات من خلال الإصدار الجديد من تطبيق (جوجل باي) Google Pay.

ودخلت جوجل في شراكة مع كل من Citi، و Stanford Federal Credit Union لإطلاق خدمة الحسابات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وقالت: إنها تخطط لعقد شراكة مع 11 مؤسسة أخرى العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن تطبيق (جوجل باي) سيسمح للمستخدمين أيضًا بتبادل المدفوعات بين المستخدمين، وهي ميزة جعلت من تطبيق (فينمو) Venmo، و(كاش) Cash من شركة (سكوير) Square أسماء مألوفة لدى خدمة (باي بال) مع تحول الناس إلى المدفوعات الرقمية أثناء وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ويُنظر إلى إعلان جوجل بوصفه أحدث خطوة في عالم التمويل من شركات التقنية الكبرى، إذ أطلقت شركة آبل المنافسة في وقت سابق بطاقتها الائتمانية المدمجة مع هواتف آيفون مع بنك Goldman Sachs العام الماضي. وتتيح شركة فيسبوك للمستخدمين إجراء عمليات الدفع عبر تطبيق التراسل مسنجر في عدد من الأسواق.

يُذكر أنه لا توجد رسوم شهرية أو رسوم للسحب على المكشوف أو متطلبات للحد الأدنى للرصيد في حسابات التحقق والادخار من جوجل المسماة (بلكس) Plex. ويمكن للمستخدمين أيضًا طلب بطاقة خصم ملموسة،وستُشغَّل البطاقة عبر شبكة (ماستر كارد) Mastercard. وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الشراكة كانت قيد الإعداد العام الماضي.

ويبدو أن الإصدار الجديد من تطبيق (جوجل باي) يستعير بعض الميزات من منتجات جوجل الشهيرة الأخرى، إذ يمكن للمستخدمين ربط خدمة (صور جوجل) بإيصالات البحث، وربط خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) لمعرفة الفواتير، والاشتراكات. وهو يعرض ملخصات الإنفاق والاتجاهات مع مرور الوقت. ويحصل المستخدمون أيضًا على مكافآت وعروضٍ بناءً على معلومات المعاملات الخاصة بهم.

Source aitnews

