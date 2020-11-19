أخبار السعودية اليوم.. رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات.. و«أبشر»  تحدد 7 شروط إلكترونية لتجديد إقامة عمالة المؤسسات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة لإقامة صلاة الاستسقاء، غدًا الخميس، في جميع أنحاء المملكة، فيما كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن فرصة لازدياد هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

أصدر الديوان الملكي بيانًا جاء كالآتي: «تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.. نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

فيديو يوثق لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين في «ذكرى البيعة» السادسة

تحل اليوم الذكرى السادسة للبيعة؛ حيث مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم؛ لتجدد التأكيد على تاريخ مُشرِّف ومسيرة وطنية حافلة بالخير والنماء، وإنجازات يوثقها التاريخ لقيادة تواصل العطاء لشعب يبادلها حبًّا بحب.

«ذكرى البيعة».. السديس: الولاة الأفذاذ الأماجد من فيوض الله المتواليات ومننه المتعاقبات

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن من فيوض الله المتواليات، ومننه المتعاقبات، على هذه البلاد المباركة أن خصها بالولاة الأفذاذ الأماجد من لدن تأسيسها على يد الإمام الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم من تبع أثره من العقود الدرية أصحاب المناقب العلية، والمكرمات الندية، من أبنائه البررة: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، طيب الله ثراهم، إلى العهد الممرع الزاهر والخصيب الباهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رجل المنجزات التاريخية والإدارية، والأعمال الخيرية والإصلاحية والعمرانية والحضارية.

السعودية مراقب.. انطلاق مناورات «سيف العرب» العسكرية المشتركة

شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن، في فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بجمهورية مصر العربية، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري، فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب.

رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بـ«قرار وزاري»

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًّا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات» من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا صحفيًّا تضمَّن أنه بحسب ما جاء في القرار فإنه «يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد؛ ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال)».

«المالية» تتخذ إجراء مهمًا لتقليل التعامل النقدي عند سداد الرسوم الحكومية

أعلنت وزارة المالية، إطلاق قنوات دفع إلكترونية إضافية باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل تجربة المستخدم عبر تمكين السداد بالبطاقات البنكية، ويأتي ذلك في إطار تطوير التعاملات المالية وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية، وتقليل التعامل النقدي.

«الصحة» تُحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًا من كورونا بالمملكة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، و411 حالة تعافٍ جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 341515 حالة، وتصدت الرياض حالات التعافي بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية بتسجيل 57 حالة، وتلتها المدينة المنورة بتسجيل 41 حالة، ثم ينبع بتسجيل 28 حالة والدمام 23 حالة، والهفوف 18 حالة تعاف.

بالأرقام.. «الصحة» تكشف خريطة المناطق الأكثر والأقل إصابة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 354208 إصابات، وجاءت الرياض في الصدارة من حيث تسجيل أعلى معدل إصابات بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك بعدد 63 حالة، وتلتها المدينة المنورة 29 حالة، وحائل 24 حالة.

بالصور.. حادث تصادم بالرياض يسفر عن تحطم السيارات و5 إصابات متباينة

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، عن أن حادث التصادم، الذي وقع في القويعية غرب مدينة الرياض، نتج عنه خمس إصابات، وأسفر عن تحطم كبير بالسيارات.

بعد دعوة خادم الحرمين لإقامتها غدًا.. تعرّف على أئمة صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام والنبوي

تقام، غدًا الخميس، صلاة الاستسقاء، في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة لإقامة صلاة الاستسقاء، غدًا الخميس، في جميع أنحاء المملكة، وكشفت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه من المقرر أن يؤم المصلين لصلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، فيما يؤم المصلين لصلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

تجديد إقامة عمالة المؤسسات.. «أبشر» توضح 7 شروط إلكترونية

كشفت منصة «أبشر»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عن 7 شروط لتجديد الإقامة لعمالة المؤسسات إلكترونيًّا.

بعد تنبيه الأرصاد.. تحذير من الدفاع المدني للمواطنين بشأن هطول أمطار رعدية بالمملكة

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرصة لازدياد هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشرقية»، وكذلك يصحب هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة رياح نشطة السرعة.

«الحصيني»: أمطار متفاوتة على 3 مناطق.. وبشرى بعد «الاستسقاء»

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، كما توقع أن تكون هناك رياحًا متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات، وعلى المنطقة الشمالية.

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