ضوابط وآلية التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية من «هدف»

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، شروط وضوابط التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وأوضح صندوق «هدف»، أن برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية يهدف إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص، في إحدى الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات تدريب غير ربحية، بموجب عقود عمل لدى القطاع الخاص بدعم مادي من الصندوق وفق آلية الدعم المعتمدة.

ضوابط وشروط التسجيل

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، آلية وضوابط وشروط التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، وتتمثل في التالي:

- أن يكون المستفيد من الباحثين عن عمل، ولا يعمل لدى أي جهة.

- ألا يكون طالبا منتظمًا في إحدى المؤسسات التعليمية.

- أن يكون سعودي الجنسية، أو ابنًا لأم سعودية.

- أن يتم توظيفه في أي من الوظائف المدعومة.

- أن يكون الموظف مستجدًا في المنشأة.

كما أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، آلية دعم مرحلة التدريب، وتتمثل في التالي:

- يساهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75 % من تكاليف التدريب لمدة لا تزيد على 24 شهرًا بما لا يتجاوز مبلغ 3000 ريال شهريًا للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.

- يساهم الصندوق في تحمل نسبة من أجر الموظف خلال مدة التدريب بنسبة 75 % بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريًا للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الأجر.

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