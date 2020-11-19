السعودية اليوم / مالي تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م واس

سجلت مالي 48 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 3 آلاف و 948 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 141 حالة وفاة.

// انتهى //

03:29ت م

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باماكو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م واسسجلت مالي 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 3 آلاف و 948 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 141 حالة وفاة.// انتهى //03:29ت م0237

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