السعودية اليوم / بلدي ظهران الجنوب يعقد جلسته الـ 75



ظهران الجنوب 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم, جلسته رقم 75, برئاسة عوض آل المؤنس الوادعي, وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وأوضح الوادعي أن الجلسة خُصصت للاجتماع مع عدد من شباب المحافظة تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بضرورة إشراك الشباب في جلسات المجلس البلدي.

وأضاف الوادعي أن عدداً من المقترحات والآراء التي طرحها الشباب تركزت حول مشروعات المراكز الشبابية والترفيهية.

وبين أن المجلس أوصى بعقد شراكة مجتمعية مع "نشامى عسير" والفرق التطوعية في المحافظة، وتشكيل لجنة تختص بالمحافظة على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع قام الشباب برفقة أعضاء المجلس, بجولة ميدانية على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها, واستمعوا إلى شرح مفصل عن سير تلك المشروعات من رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف.

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