شكرا لقرائتكم خبر عن صفوى.. خط صرف صحي بمواصفات حديثة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية مع ما نشرته ”الخليج 365” ونداءاتها المتكررة حول إحلال وتبديل خط الصرف الصحي بشرق مدينة صفوى، الذي تكرر كسره 4 مرات خلال 12 يوما، واستقدمت الإدارة المتطلبات من أنابيب المياه ووصلات وجهزت المعدات بعد تعميد المشروع لبدء العمل فيه وإحلاله خلال الأيام القادمة وقبل موسم الأمطار.

وأكد المواطن داوود آل إسعيد صاحب مزرعة قريبة من الموقع، أن إدارة المياه أحضرت 12 أنبوبا بقطر «700» ملم ويبلغ طول الواحد 12 مترا وجعلتها بجانب محطة التجميع بالقرب من موقع الكسر المتكرر، علما بأن أطوال هذه الأنابيب متجمعة تبلغ 144 مترا، وبحسب ما نعرفه أنه سوف يتم تغيير وتبديل 133 مترا من أنابيب الصرف الصحي القديمة التي تجاوز عمرها 40 سنة، وذلك تفاديا من تكرار الكسر في هذا الموقع بصفوى وإنهاء معاناة المزارعين وأهل الحي والمدينة قاطبة.

وقال المواطن زكي الشبر أحد المتضررين وصاحب مزرعة بالقرب من محطة الصرف الصحي، إنهم ينتظرون أن يتم البدء في أعمال الحفر خلال اليومين القادمين، بحسب إفادة المسؤولين بمحطة الصرف الصحي شرق المدينة، وسوف يكون التبديل، بجانب الخط القائم ومن ثم إيصال الخطوط الجديدة بمحطة الضخ وربطها بالخطوط القائمة لشبكة الصرف الصحي التي عملت قبل سنوات قليلة، والتي يفترض أن تنعكس على استقرار التدفقات دون كسور بعد إجراء الاختبارات اللازمة لها من قبل المسؤولين.

وأضاف المواطن حسن العجاج: نتمنى أن يكون العمل سريعا وتبديل خطوط الصرف الصحي، فقد استبشرنا خيرا عندما رأينا أنابيب الصرف الجديدة بالموقع، علما بأن منزلنا يقع غرب المحطة مباشرة، والروائح ومياه الصرف الصحي تصل لمنازلنا إن تدفقت من كسر الأنابيب، وهي تهددنا بالأمراض، وخاصة كبار السن والأطفال.

يذكر أن الإدارة العامة للمياه بالمنطقة قد عمدت قبل أيام لإدراج مشروع لإحلال خط جديد بموقع الكسر المتكرر للصرف الصحي شرق مدينة صفوى، بمواصفات فنية حديثة، مكان القائم وذلك ضمن ميزانيات المشاريع القادمة في العام المالي القادم 2021 م، لتتفاعل مع ”الخليج 365” ونداءات المواطنين ويتم تعجيل التبديل خلال الأيام القادمة، لتنهي المعاناة المتكررة لأهالي الحي.