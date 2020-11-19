شكرا لقرائتكم خبر عن القبول في أقسام تقنية مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب «تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني»، وقسم التقنية الميكانيكية «تخصص ميكانيكا سيارات»، وقسم التقنية الكهربائية «تخصص قوى كهربائية»، وقسم التقنية الإدارية «تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق»، وقسم تقنية السياحة والفندقة «تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة».
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