شكرا لقرائتكم خبر عن القبول في أقسام تقنية مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في مختلف الأقسام للفصل التدريبي الثاني للعام 1442/1441هـ لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية في الفترة من 7 - 16 من الشهر الحالي عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، «www.tvtc.gov.sa».

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح في قسم تقنية الحاسب «تخصص شبكات وأنظمة شبكات ودعم فني»، وقسم التقنية الميكانيكية «تخصص ميكانيكا سيارات»، وقسم التقنية الكهربائية «تخصص قوى كهربائية»، وقسم التقنية الإدارية «تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق»، وقسم تقنية السياحة والفندقة «تخصص فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة».