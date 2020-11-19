شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «ساندو» بفوزها في انتخابات مولدوفا الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى السيدة مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى السيدة مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.