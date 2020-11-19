شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل «طوارئ» مكافحة الوبائيات بحجة والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة، لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة «المرحلة الثانية». وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض، وسيجري خلال المشروع إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للمكافحة الوبائية وتعزيزها في بعض المديريات المحررة بمحافظة حجة.

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