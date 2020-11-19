شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ينطلق اليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريًّا، بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وقال: «إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي ويستضيف الوزراء بشكل دوري، للإجابة عن أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة».