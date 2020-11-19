شكرا لقرائتكم خبر عن 411 متعافيا من كورونا.. و«النشطة» تواصل التراجع والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة أمس «290» حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة «354208» حالات، من بينها «6983» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها «808» حالات حرجة، كما تم تسجيل «411» حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين «ولله الحمد» إلى «341515» حالة.

وبيّنت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ «5710» حالات، بإضافة «18» حالة وفاة جديدة «رحمهم الله جميعًا،» لافتةً إلى إجراء «56691» فحصًا مخبريًا جديدًا داعية إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.