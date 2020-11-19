شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة جديدة لنهضة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل
وقال: إننا ننظر إلى السنوات الست الماضية بفخر واعتزاز قياسًا إلى ما تحقق من منجزات وما نتطلع إليه بهمة عالية؛ فالتغيرات الكبرى التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية هي نتاج عمل دؤوب ورؤية عميقة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الداعمة لمنهجية البناء والتطوير.
وأوضح أن الملك سلمان -أيده الله- رسم سياسة جديدة لنهضة تعليمية نوعية، وتخريج جيل من الشباب ذوي الكفاءة ليسهموا بالبناء عبر القطاعات العامة والخاصة، وذلك بعد قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى «وزارة التعليم»، ودعمه المستمر للجامعات السعودية عبر منحها المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام.
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