سياسة متينة وحضور مؤثر

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قال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري: «تحتفي بلادنا الغالية في هذه الأيام المباركة بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـأيده الله-، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا وعلى قلوب أبناء الوطن، الذين يحملون مشاعر الحب والوفاء المتأصلة لهذه القيادة المباركة، فمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- مرورًا بعهود أبنائه الملوك السابقين -رحمهم الله جميعًاـ، وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- ليقود هذه البلاد الطاهرة بعون الله إلى أعلى درجات العز والتطور والازدهار». وأضاف: «إنه في الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في المملكة لنعلم الأهمية الكبيرة، التي يوليها -رعاه الله- لنهضة وتنمية بلادنا، لتأخذ مكانها في مصاف الدول المتقدمة على جميع الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال التوجهات الإصلاحية الشاملة، التي تعتمد على التنظيم والتحديث والتطوير التنموي الداخلي، بعمل مستدام، وبرؤية ترسم خارطة طريق المستقبل للمملكة، التي ترتكز على المجتمع الحيوي والوطن الطموح والاقتصاد المزدهر، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المتزنة والعلاقات الدولية المتينة والحضور السياسي المؤثر تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يكفل مصالح بلادنا، ومصالح الأمتين العربية والإسلامية».

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