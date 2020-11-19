شكرا لقرائتكم خبر عن قوة ومتانة اقتصاد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

لفت وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية م. زياد مغربل، إلى أن الذكرى السادسة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تمر علينا وبلادنا تترأس للمرة الأولى قمة العشرين، وهي ثاني قمة للمجموعة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، وهذا يؤكد قوة ومتانة اقتصاد المملكة وعزم القيادة على أن يكون الوطن في مصاف الدول العظمى والمؤثرة.

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