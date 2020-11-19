شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية واعدة ومستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل
ورفع القحطاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، وللشعب السعودي النبيل في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، كل الحب والوفاء لملك الحزم والعزم الذي يبذل الكثير من أجل إسعاد هذا البلد وأهله، مجددا الولاء والبيعة والعهد الصادق لمليكنا المفدى - يحفظه الله -.
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