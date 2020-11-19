شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية واعدة ومستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية سعد القحطاني، إن ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تأتي ونحن في أتم خير وأمان نواصل مسيرة البناء في هذا العهد الزاهر بقوة وعزيمة ورؤية واعدة، ومستقبل مشرق، لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ورفع القحطاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، وللشعب السعودي النبيل في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، كل الحب والوفاء لملك الحزم والعزم الذي يبذل الكثير من أجل إسعاد هذا البلد وأهله، مجددا الولاء والبيعة والعهد الصادق لمليكنا المفدى - يحفظه الله -.