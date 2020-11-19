شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة والان نبدء بالتفاصيل

وصف مسؤولون في محافظة الأحساء، الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم لمملكتنا الغالية، بأنها ذكرى بيعة وطنية، تتجلى فيها معاني القيم والوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب، واستذكار ما شهدته المملكة خلال الأعوام المنصرمة من التطور والنماء المتسم بالشمولية والتكامل في بناء الوطن والمواطن والمزيد من المنجزات والتطور المستمر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء المملكة والخطوات العملاقة في الإصلاح والبناء ومحاربة الفساد والمفسدين.

وقال أمين الأحساء م. فؤاد الملحم: إننا نحتفي بالذكرى السادسة لتولي ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، بمشاعر صادقة، وقلوب مطمئنة وممتنة لخير العطاء في مجالات الحياة كافة، وأحاسيس جياشة شاهدة على التطور والنماء المتسم بالشمولية والتكامل في بناء الوطن والمواطن، في عهد زاهر تشهد فيه المملكة مزيدا من منجزات التنمية بطابع شمولي متكامل، وعجلة التطور، وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى ضرورة استذكار اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م، في هذا العهد الميمون، ليمثل ذلك نجاحا جديدا يسجل باسم الوطن، فالواحة تمتلك مقومات سياحية وقيمة تاريخية ذات مكانة واسعة يحتضنها إرثها الحضاري الممتد إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، والأحساء تعد واحدة من أهم مواطن الاستيطان البشري، وستبقى لوحة حضارية وثقافية متجددة تنطق للعالم تاريخا مفعما بتراث أصيل.

وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء د. أحمد البوعلي، إن المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - شهدت المزيد من المنجزات والتطورات المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء المملكة، التي عم نفعها كافة شرائح المجتمع.

وأضاف: في ظل أزمة «كورونا»، أكد - رعاه الله - بكل قوة وعزم وحزم، اهتمامه بخدمة كافة المواطنين والمقيمين، لنرى الإجراءات التي اتخذتها الدولة نحو مواجهة هذا الفيروس بكل قوة.

وأشار مدير عام التعليم حمد العيسى، إلى أن المملكة، شهدت في العهد الميمون، خطوات عملاقة في الإصلاح والبناء ومحاربة الفساد والمفسدين، وحرص - أيده الله - على صحة وسلامة الإنسان على أرض هذا الوطن العظيم من مواطنين ومقيمين، بل ومن مخالفي نظام الإقامة، وتجلى ذلك في الإجراءات والقرارات الحكيمة للتصدي لخطر انتشار جائحة «كورونا».

وأوضح أن التعليم حظي بعناية كبرى، ودعم سخي، باعتباره مرتكزا رئيسا في بناء واستثمار الإنسان.

من ناحيته، قال رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد آل الشيخ، إن ذكرى البيعة، تتجلى فيها معاني القيم والوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب، ونستذكر ما شهدته المملكة خلال الأعوام المنصرمة من إنجازات عظيمة وجليلة تميزت بالشمولية والتكامل من تنويع لمصادر الدخل ودعم البنى التحتية وتكوين قاعدة اقتصادية متنوعة تمثلت في رؤية المملكة 2030 لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة والتي جعلت لهذه البلاد المباركة مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.

ولفت مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة م. إبراهيم الخليل إلى الإنجازات والمشاريع العظيمة والمواقف المشرفة على الصعيدين العربي والعالمي، وأن احتفاء أبناء الوطن بذكرى البيعة السادسة، يؤكد المكانة الكبيرة والحب الذي يكنه أفراد هذا الشعب لقائد المسيرة - حفظه الله ورعاه - منذ توليه المسؤولية.