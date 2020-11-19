شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء أزمة «كورونا» بحرفية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: «تمرّ هذه الذكرى والمملكة تحتل المراتب الأولى في احتواء أعنف جائحة صحية مرّت على العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية لدول عدة كان يُنظر لها بأنها الأقوى على المستوى العالمي، بينما حِكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -، في هذه الأزمة وفي أزمات أخرى أثبتت للعالم بأسره كيف أن الله تعالى أنعم علينا بقيادة عظيمة، احتوت الأزمة بحرفية عالية، لتؤكد أن المملكة دولة استثنائية في كل شيء».
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