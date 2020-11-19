شكرا لقرائتكم خبر عن احتواء أزمة «كورونا» بحرفية والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج، في الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه -، إن الأعوام الستة الماضية شهدت الكثير من الإنجازات والمشاريع والرؤى، التي وضعت المملكة كعادتها في مصاف الدول الكبرى المؤثرة على الصعيدَين العربي والعالمي.

وأضاف: «تمرّ هذه الذكرى والمملكة تحتل المراتب الأولى في احتواء أعنف جائحة صحية مرّت على العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية لدول عدة كان يُنظر لها بأنها الأقوى على المستوى العالمي، بينما حِكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -، في هذه الأزمة وفي أزمات أخرى أثبتت للعالم بأسره كيف أن الله تعالى أنعم علينا بقيادة عظيمة، احتوت الأزمة بحرفية عالية، لتؤكد أن المملكة دولة استثنائية في كل شيء».