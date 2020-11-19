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احتواء أزمة «كورونا» بحرفية

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قال المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج، في الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه -، إن الأعوام الستة الماضية شهدت الكثير من الإنجازات والمشاريع والرؤى، التي وضعت المملكة كعادتها في مصاف الدول الكبرى المؤثرة على الصعيدَين العربي والعالمي.

وأضاف: «تمرّ هذه الذكرى والمملكة تحتل المراتب الأولى في احتواء أعنف جائحة صحية مرّت على العالم من جراء تفشي ، والذي شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية لدول عدة كان يُنظر لها بأنها الأقوى على المستوى العالمي، بينما حِكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -، في هذه الأزمة وفي أزمات أخرى أثبتت للعالم بأسره كيف أن الله تعالى أنعم علينا بقيادة عظيمة، احتوت الأزمة بحرفية عالية، لتؤكد أن المملكة دولة استثنائية في كل شيء».

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