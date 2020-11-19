اخبار السعوديه

إنجازات عالمية وأدوار ريادية

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أكد الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية أنه منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تشهد المملكة المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة وفي مختلف قطاعاتها، رسخت أمنها واستقرارها ودفعت مسيرة تنميتها إلى آفاق جديدة من الإبداع والتطوير، ووضعتها على أرضية صلبة واقتصاد متين ووحدة اجتماعية راسخة.

وأضاف: تمر علينا اليوم ذكرى البيعة المباركة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيّده الله -، وقد تحققت لنا إنجازات عالمية وقفزات نوعية وأدوار ريادية، ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، أولوية خاصة لدى سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عناية ورعاية فائقة من جميع النواحي.

وتابع: نقف متأملين عظم ما تحقق في هذا العام، فمن قيادة المملكة لمجموعة العشرين وإسهامها في حل المشكلات العالمية إلى تطور التعليم في المملكة وصولا لدور المملكة في حشد الجهود الدولية لمواجهة والحد من آثارها وتداعياتها.

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