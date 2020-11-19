شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات عالمية وأدوار ريادية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: تمر علينا اليوم ذكرى البيعة المباركة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيّده الله -، وقد تحققت لنا إنجازات عالمية وقفزات نوعية وأدوار ريادية، ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، أولوية خاصة لدى سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عناية ورعاية فائقة من جميع النواحي.
وتابع: نقف متأملين عظم ما تحقق في هذا العام، فمن قيادة المملكة لمجموعة العشرين وإسهامها في حل المشكلات العالمية إلى تطور التعليم في المملكة وصولا لدور المملكة في حشد الجهود الدولية لمواجهة كورونا والحد من آثارها وتداعياتها.
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