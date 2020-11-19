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مسؤولو الشرقية: ازدهار ورخاء يعم أرجاء الوطن

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أكد عدد من مسئولي المنطقة الشرقية، أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

ويتذكر السعوديون في هذا اليوم جوانب التطور الهائل والازدهار والرخاء الذي عم البلاد في هذا العهد الميمون، في كل مناحي الحياة، والخطوات الكبيرة التي تقدمت بها المملكة، لتصبح في ريادة الدول عالميا، خاصة وهي تستقبل حاليا أكبر حدث عالمي، وهو استضافتها قمة العشرين.

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