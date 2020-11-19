شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الشرقية: ازدهار ورخاء يعم أرجاء الوطن والان نبدء بالتفاصيل
ويتذكر السعوديون في هذا اليوم جوانب التطور الهائل والازدهار والرخاء الذي عم البلاد في هذا العهد الميمون، في كل مناحي الحياة، والخطوات الكبيرة التي تقدمت بها المملكة، لتصبح في ريادة الدول عالميا، خاصة وهي تستقبل حاليا أكبر حدث عالمي، وهو استضافتها قمة العشرين.
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