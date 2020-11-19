شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق العدل والخير والان نبدء بالتفاصيل

بيَّنت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوه الشمري، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، جعل الإنسان أولًا، وكرامته فوق كل اعتبار، وجعل الرحمة مسبقة على العدل، والعدل مُفضّل على المصلحة، وإحقاق الخير للناس هو السائد والأعم، والتعليم والصحة والكفاية والنماء أهم الأهداف.

كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق العدل والخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.