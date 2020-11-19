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التحالف يعرض مقطع فيديو لاعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
عرضت قياده القوات المشتركة للتحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الأربعاء باتجاه المملكة بشكل متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
ويوم الثلاثاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير دفاع جوي معادٍ تابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من نوع “سام 6”.
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