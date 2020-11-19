ريما بنت بندر: العلاقات السعودية الأمريكية أعمق من رئيس أمريكي واحد

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، على عمق العلاقات السعودية الأمريكية.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: “إن العلاقات بين السعودية وأمريكا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد، فهي علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود، شراكة السعودية جامعة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء”.

وأضافت: “مع تنامي دور المملكة عالميًّا، لاسيما برئاستها لمجموعة العشرين، فإن مسؤوليتها في المنطقة، الشرق الأوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهمًّا لشراكتنا مع الولايات المتحدة”.

وحول العلاقات بين السعودية وأمريكا، أكدت الأميرة ريما أنها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضًا.

وتابعت بالقول: كلما ازدادت إصلاحاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة في المملكة، سنصبح في وضع أفضل يؤهلنا لأن نكون أكبر شريك يُعتمد عليه في المنطقة للولايات المتحدة، سنصبح قادرين على تولي دور قيادي أكبر في المنطقة، وأن نتحمل جزءًا أكبر من المسؤولية، وسنفعل ذلك دون إهمال التركيز على السلام والاستقرار والرخاء.

