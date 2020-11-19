طريقة طلب استقدام زوجة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

تتيح وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” العديد من الخدمات الإلكترونية سواء للمواطنين أو الوافدين المقيمين في المملكة، ولعل طلب استقدام زوجة إلكترونيًا عبر منصة أبشر يكون الأكثر بحثًا عبر شبكة الإنترنت وطريقة وخطوات الطلب، ولا سيما من قبل الوافدين المقيمين في المملكة، وفي سبيل ذلك تقوم وزارة الداخلية السعودية تقديم التسهيلات لهؤلاء ضمن توجهات الوزارة في تعزيز التطورات الشاملة والتحول الرقمي في إطار خطط واستراتيجية ررية المملكة 2030م.

طلب استقدام زوجة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

ما هي شروط طلب استقدام زوجة إلكترونيًا

حددت وزارة الداخلية السعودية عددًا من الشروط للحصول على موافقة طلب استقدام زوجة إلكترونيًا عبر منصة أبشر وتشمل ما يلي:

يجب أن تكون إقامة المقيم سارية ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، سابقة لتاريخ تقديم طلب الاستقدام.

سداد رسوم استقدام الزوجة والبالغة 2000 ريال سعودي لها وللأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

تقديم طلب استقدام لزوجة واحدة فقط.

يجب أن تكون وظيفة المقيم ضمن الوظائف التي تتيح الاستقدام.

توقيع طلب الاستقدام.

طريقة و خطوات طلب استقدام زوجة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

على المقيم الراغب في تقديم طلب الاستقدام للزوجة إلكترونيًا اتباع الخطوات التالية:

وبعد مراجعة الطلب من قبل الموظفين المختصين يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بمقدم الطلب المُسَجّل، بالموافقة على استقدام الزوجة، كما يمكن الاستعلام عن الطلب من خلال موقع وزارة الخارجية والاستعلام عن تأشيرة الاستقدام.