شكرا لقرائتكم خبر عن بيعة ولاء ووفاء للقائد والان مع التفاصيل
يحق لأبناء الوطن إحياء ذكرى البيعة للتعبير عن حبهم العميق وشكرهم وتقديرهم وعرفانهم على ما يبذله -حفظه الله- من أجل استمرار مسيرة النماء والبناء والعطاء والتنمية الشاملة بمساعدة عضده الأيمن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
يحق لأبناء الوطن رفع شعارات البيعة لقائد الوطن الملك سلمان، وانطلاق حناجرهم مرددين عبارات الولاء والوفاء، والتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظه ويوفقه ويسدد خطاه في جهوده المتميزة التي جعلت بلادنا نموذجاً رائداً ومن أوائل الدول في التطور والتقدم، وعلى كافة الأصعدة في كل المناطق والمحافظات، ومنها محافظة العُلا «عروس الجبال وعاصمة الآثار» التي شهدت في عهده الميمون نهضة كبيرة تتواصل مسيرتها بخطى ثابتة ومشاريع ومبادرات كثيرة يصعب ذكرها بدعمه وتوجيهاته، وبمتابعة من ولي عهده الأمين، ووزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 رؤية الحاضر للمستقبل. هي بيعة لتجديد العهد والولاء للقائد عز وفخر العرب باني نهضة بلادنا، ونسأل الله عز وجل أن يُديم عليه نعمة الأمن والأمان «ودام عزك يا وطن الخير».
كانت هذه تفاصيل خبر بيعة ولاء ووفاء للقائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.